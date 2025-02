Va nel cantiere della sua futura pizzeria. Cinquantenne stroncato da malore

Un cinquantaquattrenne di origini campane è stato trovato morto ieri mattina all’interno di uno stabile in fase di ristrutturazione in viale Cesare Battisti 166 a Rovato. Un decesso per cause naturali, ritengono gli investigatori. L’uomo sarebbe uno dei titolari di una futura pizzeria da asporto per la cui apertura è appunto in corso un cantiere nell’edificio in questione, chiuso da anni. La morte in base ai primi accertamenti medico legali risalirebbe a qualche giorno fa, si ipotizza almeno al fine settimana. A dare l’allarme un passante che poco prima delle dieci ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari in ambulanza e con due automediche. Il personale non ha potuto che constatare il decesso.