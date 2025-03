Un’estate calma. Dopo la mezzanotte stop alla musica

Approvato il nuovo regolamento di polizia urbana che prevede lo stop alla musica dopo mezzanotte e multe fino a 2mila euro per chi non rispetta i divieti e le prescrizioni. La stretta principale è contro i rumori notturni, anche tenuto conto del fatto che in passato molti residenti hanno lamentato gli schiamazzi per le vie del centro e la musica assordante nei locali, che inevitabilmente disturbavano il sonno e il riposo, specie nelle notti estive. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello sia di garantire il diritto alla quiete di chi per tutto l’anno abita a Iseo senza nel contempo ledere le esigenze del turismo, cercando di favorire l’arrivo di visitatori interessati a godere a 360 gradi della Perla del Sebino, specie nelle ore diurne e serali.

I locali pubblici e i club privati per potere diffondere musica all’esterno dovranno presentare la valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato. Dalle 24 alle 8, però, il rispetto del silenzio dovrà essere totale, sia fuori sia dentro gli esercizi commerciali. Chi non rispetterà le norme potrà essere multato dai 300 ai 2000 euro. In caso di recidività il locale potrà essere chiuso per un sabato. Non solo: i titolari di ristoranti, bar e altri punti vendita che producano rifiuti in vetro, non potranno gettarli nelle ore notturne nel qual caso essi producano rumore. Novità anche per quanto riguarda i plateatici, che non potranno essere staccati dall’esercizio commerciale, ovvero non potranno essere al di là della strada oppure in giardini pubblici, né si potranno disporre arredi che ostacolino il passaggio.

Milla Prandelli