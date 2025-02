Una Notte con Sergio Bernal: le declinazioni della danza iberica

Un artista seducente, protagonista assoluto della danza spagnola: Sergio Bernal sarà a Brescia il 29 marzo, unica tappa lombarda del suo tour in Italia con Sergio Bernal Dance Company. L’appuntamento è al Teatro Clerici di Brescia con lo spettacolo Una Noche con Sergio Bernal. Popolarissimo in patria, Bernal è da tempo una stella internazionale, acclamato nelle ultime settimane sia in Francia che in America (da New York a Los Angeles). In Italia è da anni il beniamino dei gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, nonché di Las Estrellas, e non è raro vederlo come ospite nei più gettonati show televisivi. Gli spettacoli raccontano le mille sfaccettature di Sergio Bernal. Caso quasi unico nell’universo della danza, bailaor di flamenco e bailarín classico, di lui si può dire che incarni al contempo i quattro elementi: il fuoco e la terra, che caratterizzano il vigore primordiale della danza iberica, insieme all’aria e l’acqua, ossia l’impalpabilità e la fluidità del balletto classico. Insieme a Cristina Cazorla e a Carlos Romero, apprezzati protagonisti sulla scena spagnola, nonché alla ballerina-étoile di formazione accademica, Ana Sophia Scheller (già con il San Francisco Ballet e il Balletto Nazionale dell’Ucraina), Sergio Bernal offrirà tutte le declinazioni della danza iberica, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne. Presenti a tutte le rappresentazioni il chitarrista Daniel Jurado, il percussionista Javier Valdunciel e la cantaora Paz de Manuel.

Federica Pacella