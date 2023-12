Ubriaco al pattinaggio spintona il brigadiere . Arrestato per resistenza

Davanti al giudice, durante il processo per direttissima, G.P. 18 anni, origini romene, stazza da giocatore di rugby, residente a Lovere, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto scusa per aver spintonato il brigadiere (prognosi di 5 giorni) intervenuto per sedare una discussione. È successo domenica sera alla pista di pattinaggio di Lovere. "Ero ubriaco, ho esagerato e me ne pento. Farò di tutto per rimediare". Si era messo a discutere con i gestori della pista di pattinaggio del paese, che hanno poi chiamato il 112. Davanti ai militari, la discussione è proseguita. Un brigadiere ha anche chiamato il padre del ragazzo, che conosce, per vedere se almeno lui riusciva a quietarlo. Niente da fare. Quando ha tentato di avvicinarsi il brigadiere si è messo di mezzo ed è stato spintonato. Il ragazzo è stato arrestato.