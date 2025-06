Beve troppo e non dà tregua agli appassionati della Mille Miglia, poi insulta e aggredisce i poliziotti: denunciata

Brescia – Prima ha bevuto fino a stordirsi, poi ha cominciato a essere molesta. Nella giornata che ha richiamato migliaia di visitatori da tutto il mondo per la partenza della Mille Miglia, gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto intervenire per sedare un fuori programma: una 37enne milanese di origini lituane, in evidente stato di ebbrezza e aggressiva verso passanti e partecipanti alla manifestazione.

All’arrivo della Volante, inviata dalla Centrale Operativa della Questura, la donna non ci ha pensato due volte e così ha opposto resistenza ai poliziotti aggredendoli e offendendoli. Dopo essere stata bloccata, è stata portata in Questura e denunciata per rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, oltre a essere sanzionata per ubriachezza molesta.

I fatti si sono svolti sotto gli occhi di decine di persone, che avrebbero voluto godersi la giornata ma hanno dovuto fare i conti con la presenza della signora ubriaca e esagitata. Il questore Paolo Sartori ha deciso di applicare una misura preventiva: per due anni le sarà vietato accedere o sostare nei pressi di locali e pubblici esercizi del centro storico di Brescia.

Un provvedimento che mira a evitare nuovi episodi di disturbo in una città che, in queste ore, vuole brillare solo per la sua tradizione motori. La Mille Miglia tornerà a Brescia il 21 giugno, in concomitanza con la festa della Musica. La polizia e le altre forze dell’ordine anche in quel caso saranno presenti nel centro storico.