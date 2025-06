Turismo e vivibilità del lago. Trenta associazioni in marcia

Una camminata per una maggiore vivibilità del Lago di Garda. Si tiene domani, 7 giugno, la manifestazione, promossa da APS il Carpino, Garda Futura, Garda Terra Nostra Madre, Italia Nostra, Legambiente, WWF, Coordinamento Interregionale Lago di Garda, per chiedere la tutela del lago e del suo entroterra, a garanzia della salvaguardia di un ecosistema fragile e dello sviluppo di un’economia più sostenibile ora e per le future generazioni. L’iniziativa si concretizzerà in una camminata con partenza dai comuni di Costermano sul Garda (ritrovo ore 9.30 presso Biolago - Cimitero Tedesco) e di Garda (ritrovo ore 10.30 davanti alla chiesa) e avrà come destinazione la Rocca del Garda del comune di Garda. Alla proposta del comitato promotore hanno aderito ad oggi oltre 30 sigle. Lo scopo della manifestazione "non è di porsi contro lo sviluppo del turismo e dell’economia, ma è quello di promuovere un nuovo equilibrio, più sostenibile. Tra le richieste espresse vi sono: l’arresto del consumo di suolo, lo stop alla cementificazione selvaggia, la difesa del paesaggio, la promozione di un turismo , il potenziamento dei trasporti pubblici, la gestione dei reflui attraverso la realizzazione di una nuova rete fognaria che separi le acque bianche dalle acque nere".