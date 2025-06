Sos disagio giovanile, "occorre fare squadra"

Il disagio giovanile, l’uso sempre più frequente di stupefacenti e l’aumento della conflittualità, anche violenta, tra le mura familiari, dietro cui spesso si hanno problemi psichici, abuso di sostanze e alcol. Sono i temi caldi posti all’attenzione della collettività dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Fragalà, in occasione del 211° della fondazione del corpo. Una ricorrenza celebrata alla presenza di numerose autorità in piazza Loggia, a simboleggiare la centralità della presenza dell’Arma nella quotidianità dei cittadini. Negli ultimi 12 mesi i militari, forti di 83 carabinieri e 15 nuovi marescialli arrivati in provincia, hanno svolto 53mila servizi preventivi, gestito 65mila richieste di intervento al 112, proceduto per il 94% dei reati (denunciati), eseguito quasi mille arresti in flagranza, denunciato 9mila persone, incontrato 12mila studenti per promuovere l’educazione alla legalità. Non si contano i fronti su cui si concentra l’impegno della Benemerita, dalla criminalità organizzata ai reati predatori, dalla droga ai casi di codice rosso (1273 denunce ricevute), ma anche l’ambiente, di competenza prioritaria dei Forestali, che solo nel primo quadrimestre del 2025 hanno eseguito 3mila controlli, denunciato 123 persone ed elevato 186 sanzioni per 3,7 milioni. Ma sono soprattutto il disagio tra i giovani e in famiglia, spesso connesso al consumo di stupefacenti, a imporre una riflessione: "Qui non si può intervenire solo con la repressione, servono approcci multidisciplinari, occorre fare squadra tra istituzioni e attori dello Stato, dobbiamo unire capacità e fare squadra" ammonisce Fragalà. E in futuro? L’obiettivo è "migliorare ulteriormente qualità del servizio e risposte ai cittadini, che invitiamo a segnalare e denunciare sempre". Quest’anno si celebra un doppio compleanno: il 25° della Sis provinciale, cui sarà dedicata una mostra a Santa Giulia (da oggi a domenica).

Beatrice Raspa