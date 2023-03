Tremosine, scivola e cade in un canalone: taglialegna salvato da soccorritori e vigili del fuoco

Soccorso alpino (foto di repertorio)

Tremosine (Brescia), 19 marzo 2023 – Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Tremosine, in Valle Sabbia, dove un uomo di 70 anni che stava tagliando legna è caduto in un canalone dopo essere scivolato su un argine sconnesso.

L’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso dai tecnici della Quinta Delegazione Bresciana, stazione della Vallesabbia, dall’elicottero di Bergamo e dai vigili del fuoco, inviati sul posto dagli operatori del numero unico 112 di Brescia.

Il taglialegna è caduto lungo il versante per circa 20 metri, procurandosi escoriazioni e ferite. Una volta raggiunto dal personale medico e infermieristico, oltre che dai volontari, il ferito è stato messo in sicurezza, immobilizzato e quindi portato in ospedale.