Poveri in crescita: "Difficile accesso a cure e servizi"

Impoverimento, perdita di potere d’acquisto, disuguaglianze. Nel pieno della campagna fiscale, le Acli bresciane osservano con preoccupazione il trend dell’ultimo quinquennio dei redditi, che attesta le condizioni di vita della popolazione. I dati provinciali del rapporto regionale sui redditi di OVeR (che sarà presentato in ottobre) evidenziano alcuni fenomeni preoccupanti. "Dalle prime elaborazioni dei dichiarativi 730/2024 di Lombardia e province, di pensionati e dipendenti – sottolinea Fabrizio Molteni, vicepresidente delle Acli bresciane – emerge che negli ultimi cinque anni è aumentata la forbice tra ricchi e poveri, tutelati e precari, strutturati e vulnerabili; si è assottigliato inesorabilmente il ceto medio, per cui molte scelte di vita, come comprare casa, avere figli, prendersi cura dei propri cari, diventano sempre più complesse o impattanti. Inoltre, sono aumentate le difficoltà nell’accesso ai servizi di welfare, come sanità e istruzione, e dunque ai diritti".

Il reddito nominale pro-capite di lavoratori e pensionati bresciani è sotto la media lombarda (24.833 rispetto a 27.508), ma Brescia perde il confronto anche con Bergamo (26.956). Tra il 2019 e il 2023 si è registrato un aumento di tutte le voci di spesa: in particolare, quello medio per gli immobili è cresciuto del 36,3%, quello per istruzione e sport del 7,7% e per le cure sanitarie del 6,4%. Cresce, però, la generosità: in aumento le erogazioni liberali. Forti le diseguaglianze tra i più ricchi e i più poveri: ai ricchi la sanità pesa per il 3,7% sul reddito, ai poveri per il 13,9%; le spese di istruzione e sport incidono per l’11,9% per chi ha i redditi più bassi, per il 2,5% per chi redditi più alti.

In tema di dichiarazioni dei redditi, le Acli invita alla legalità fiscale: la Relazione sull’economia non osservata del Mef evidenzia che l’evasione dell’Irpef da lavoro autonomo e d’impresa è quasi dieci volte superiore a quella da lavoro dipendente. Così come è evidente che il lavoro dipendente irregolare, quando esiste, raramente è frutto di una scelta volontaria del lavoratore. L’appello delle Acli è quindi: dichiarare tutti, dichiarare tutto. "Il Caf Acli aiuta a fare chiarezza nella propria posizione, offrendo la possibilità di prenotare un Check-Up Fiscale al costo di soli 10 euro – spiega Michele Dell’Aglio, direttore del Caf Acli Brescia –. Una dichiarazione dei redditi omessa è irrecuperabile, una presentata può essere integrata: è fondamentale attivarsi per tempo".