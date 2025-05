"In Alta Val Camonica torni il pediatra di base"

In Alta Val Camonica dall’inizio dell’anno non vi è più il presidio pediatrico permanente e alla popolazione è garantita la presenza di un professionista solo una volta la settimana a Edolo. I circoli del Pd di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico hanno scritto alla Regione, all’Asst Valle Camonica e alle amministrazioni comunali di Malonno, Sonico, Edolo, Corteno Golgi, Incudine, Monno, Vezza d’Oglio, Vione, Temù e Ponte di Legno, per chiedere che sia ripristinato il servizio pediatrico di base. Non solo: una raccolta firme partirà mercoledì alle 9 al mercato di Ponte di Legno. "Dal primo gennaio, a causa della mancata partecipazione al bando straordinario emesso nel 2024 dall’Asst con obbligo di apertura ambulatoriale a Ponte di Legno, il territorio dell’Alta Valle Camonica risulta privo del servizio di pediatria di base – dicono dai circoli –. Attualmente, il presidio pediatrico più vicino si trova a Cedegolo, a 40 chilometri di distanza da Ponte di Legno, causando gravi disagi logistici ed economici alle famiglie con bambini e bambine in età pediatrica, che nel territorio interessato sono 1.890 (fonte Istat). La presenza del pediatra a Edolo, limitata a un solo giorno a settimana, è insufficiente a coprire il fabbisogno dell’Alta Valle Camonica". I firmatari della lettera e promotori della raccolta firme chiedono che il posto del pediatra di base con sede obbligatoria a Edolo e Ponte di Legno sia ripristinato. Viene proposto anche, alle amministrazioni dei comuni interessati, di valutare l’offerta gratuita di un alloggio per chi accetterà l’incarico, di adottare incentivi concreti da parte della Regione e di Asst Valle Camonica per attrarre candidati qualificati e di convocare urgentemente un incontro pubblico con coinvolti i vari attori interessati alla questione, non ultimi Asst Valle Camonica e Regione Lombardia.

Milla Prandelli