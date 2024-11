Trekking urbano negli spazi verdi. Così si scoprono le aree boschive

Pianificare le città aumentando sino al 30% la presenza di foreste urbane e spazi verdi, ma anche integrare foreste urbane con progetti di orticultura comunitaria e favorire l’accesso equo. Sono alcuni dei punti contenuti nell’appello rivolto a sindaci e amministratori da Cammina Foreste Urbane 2024, iniziativa regionale promossa da Ersaf con Legambiente Lombardia e col sostegno di Arnaf, Cai, Lipu, Feder Parchi, per far conoscere le aree boschive e perirubane ed il ruolo centrale nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana. Quest’anno a Brescia il 9 novembre si terrà la passeggiata di trekking urbano, lungo 7,7 km, che darà l’occasione di vedere i risultati delle piantumazioni di 20 anni fa e scoprire quelle attuali. "Il punto di partenza sarà dalla stazione della metropolitana Poliambulanza e l’arrivo alla stazione della metropolitana Sant’Eufemia-Buffalora – spiega l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi – che è anche un modo di incentivare la mobilità sostenibile in questa giornata, col biglietto unico". La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutte le persone che desiderano passare alcune ore insieme nel verde urbano. Dopo la passeggiata del 9, il 16 novembre ci sarà l’escursione organizzata dalla Lipu presso la palude della luna di Borgo San Giacomo (per informazioni: cesarepasetti@yahoo.it).