Travagliato, minaccia l’anziano padre con un coltello: arrestato

Travagliato (Brescia) – Tragedia sfiorata a Travagliato dove nella notte tra sabato e domenica scorsi un 39enne residente in paese ha minacciato suo padre perché non voleva dargli 40 euro da usare per comprare droga, probabilmente della cocaina.

L’uomo, che si è presentato dal padre attorno alle 23, forse già alterato, ha acceso la luce della camera dove il padre 74enne stava dormendo. Quando l’uomo si è rifiutato di dargli i soldi il figlio è andato in cucina ed è tornato con un coltello dalla lunga lama, che gli ha puntato alla gola. A quel punto il papà dell’uomo è scappato in strada con in mano il telefonino, usato per chiedere aiuto al 112.

Gli operatori della centrale di Brescia hanno avvisato i carabinieri della Compagnia di Chiari, che in pochissimo tempo sono arrivati. Sul posto è arrivata anche la polizia locale del paese della bassa, che ha supportato i militari. I carabinieri hanno immobilizzato il 39enne e poi lo hanno portato prima in caserma e di seguito in carcere con l’accusa di tentata estorsione aggravata. Si attende la convalida dell’arresto.