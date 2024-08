Minaccia i genitori e distrugge il giardino. Bloccato sotto l’effetto di alcol e droga

Una situazione per i genitori diventata insostenibile. Il figlio, 35 anni, che da tempo aveva comportamneti incontrollabili, nei loro confronti con scatti d’ira preoccupanti, l’altra sera ha superato ogni limite. L’uomo. sotto gli effetti dell’alcol e forse anche di sostanze stupefacenti e decisamente alterato, si è allontanato dalla sua casa, a Cardano al Campo e si è diretto a casa dei genitori a Casorate Sempione.

Qui, completamente fuori controllo, li ha minacciati e poi con furia ha devastato il giardino della loro casa. Spaventati, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Somma Lombardo e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gallarate che hanno cercato di calmare l’esagitato e tranquillizzare la coppia.

L’uomo, già noto, è stato arrestato per danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non è stato semplice affrontare il trentacinquenne che non si è fermato davanti alle divise e ha reagito con violenza nei confronti dei carabinieri. Ttre sono stati feriti e costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso, Inoltre, sono state danneggiate anche due auto di servizio dell’Arma.

L’uomo è stato portato in caserma e calmato con l’intervento degli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dove ieri era piantonato in attesa dell’udienza di convalida al Tribunale di Busto Arsizio.

Una vicenda che purtroppo è un drammatico e doloroso copione che si ripete spesso, con genitori, in alcuni casi anziani, minacciati e aggrediti da figli, nella spirale della dipendenza di droga e alcol, continuamente alla ricerca di soldi. E quando c’è il rifiuto quei figli reagiscono con la violenza, salta ogni freno di fronte al bisogno urgente di soldi per la droga, non c’è più alcun rispetto nei confronti dei familiari.

Soltanto pochi giorni fa i carabinieri sono intervenuti a Varese dove un giovane di 27 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei genitori, che sarebbero stati anche aggrediti fisicamente, un comportamento che durava da mesi, all’origine il bisogno di soldi per acquistare la droga.

