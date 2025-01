Travagliato, mamma chiusa fuori casa dal figlio mentre scoppia un incendio. Due bimbi salvati dai carabinieri

Travagliato (Brescia), 16 gennaio 2025 - Quando un incubo per tanti genitori diventa realtà: la mamma chiusa fuori casa, un principio di incendio e due bimbi salvati dal fumo e dalle fiamme dai carabinieri. E’ accaduto a Travagliato in provincia di Brescia dove un piccolo di due anni aveva accidentalmente chiuso in giardino la madre che era uscita per gettare la spazzatura. All'interno della casa era presente anche l'altra figlia neonata.

A provocare il principio d’incendio sono state alcune pietanze state lasciate in cottura sul piano ad induzione. I carabinieri visto che che porte e finestre erano chiuse e non potendo abbattere la porta di ingresso a vetri per evitare il ferimento del bambino, sono riusciti ad accedere all'interno dalla porta basculante del garage, portando in salvo i minori mentre la casa era ormai saturata dal fumo. A causa dell'inalazione fumo, i minori sono stati trasportati presso l'Ospedale Sant'Anna di Brescia per accertamenti.