Tragedia nella notte . Vola con l’automobile e muore a vent’anni. Feriti i due amici

Tragedia nella notte a Vello di Marone, dove si è verificato un terribile incidente dovuto, con ogni probabilità all’alta velocità. I fatti sono accaduti attorno alle quattro del mattino lungo la Strada 510 Sebina, all’intersezione con la ex 510 Sebina, in un tratto nel passato tristemente noto per diversi incidenti mortali, che hanno causato più di una vittima. Questa volta la peggio è toccata al conducente di una Fiat Coupé: Daniele Turelli, 20 anni, di Sale Marasino.

Con il giovane in auto si trovavano una amica di Vello di Marone, Nicole, 18 anni e un amico di Marone: Dominik: di 19 anni. Sono feriti ma se la caveranno.

Daniele, invece, ha riportato lesioni gravissime, che fin dall’inizio hanno fatto temere il drammatico risvolto dello stato clinico. Il giovane, difatti, nonostante gli sforzi dei medici e degli infermieri degli Spedali Civili cittadini, è spirato poche ore dopo il ricovero.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, a cura della Polizia stradale di Iseo, alla guida dell’auto c’era Daniele, che proveniva dalla Valcamonica e viaggiava in direzione Sale Marasino.

Era appena uscito da una galleria quando ha perso il controllo della sua auto, tentando di frenare. Era giusto davanti al punto in cui a sinistra si prende la galleria Vello per andare verso Brescia e a destra si imbocca la rivierasca per Vello, Marone e Sale Marasino. Un punto in cui la velocità dovrebbe essere contenuta, proprio perché difficoltoso.

Probabilmente il giovane salese non andava piano, come dimostrano i segni rimasti sull’asfalto e il cartello dell’autovelox abbattuto. Ad un certo punto è finito contro un marciapiede e contro un terrapieno, che hanno fatto da trampolino, facendo volare l’auto per qualche metro. Lui e l’amico sono rimasti nel veicolo, mentre la ragazza di Vello è stata sbalzata fuori, finendo sull’asfalto. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Lovere e di Darfo, gli operatori del 118 di Sale Marasino, Pisogne e Lovere, l’elicottero, che ha dovuto atterrare a Sulzano e che poi ha portato Daniele in ospedale, la Polizia stradale e i tecnici di Aci Consoli di Iseo, che hanno provveduto a sgomberare la strada, rimasta chiusa per qualche ora.

In mattinata la terribile notizia è arrivata a Sale, dove inizialmente si pensava Daniele fosse grave. A stringere i genitori al cuore in nome della cittadinanza è stata il sindaco Chiara Turelli. "Come primo cittadino non avrei voluto né immaginato di dover affrontare un momento come questo. Un tragico destino nella stessa zona dove anni fa avevamo perso tre giovani poco più che ventenni. Scossa da questa dolorosa notizia – ha detto Turelli - voglio esprimere il cordoglio mio, dell’amministrazione e dell’intero paese". Daniele, che adorava la musica, a Sale era molto conosciuto, anche perché spesso serviva al ristorante di famiglia: "La Cantina del Torchio".