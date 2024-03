Torta alla marijuana divisa con i colleghi nella pausa pranzo: uno finisce in ospedale altri tre si sentono male

Mairano (Brescia), 27 marzo 2024 – Un dolce gentilmente offerto nella pausa pranzo ha mandato in ospedale un collega mentre altri tre hanno accusato dei malori.

Tutta colpa della quantità in eccesso di ingrediente segreto: la marijuana. Non si tratterebbe di quella venduta illegalmente ma “light” “e quindi in libera vendita e a basso contenuto di thc il principio attivo che fa “sballare”

L’effetto collaterale però, martedì pomeriggio ha creato momenti di paura in un’azienda del Bresciano quando quattro dipendenti di 23, 24, 28 e 35 anni si sono sentiti male e uno di loro ha perso conoscenza e in via precauzionale è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

Il mistero dei malori è stato quasi subito risolto: tutti avevano mangiato una fetta dello stesso dolce e tra gli ingredienti ci sarebbe anche la marijuana light. Forse il pasticciere casalingo ha mal bilanciato gli ingredienti e il dolce, per quanto piacevole al palato, ha provocato i malori dei colleghi.

Ora spetterà ai medici capire se la causa del malori è stato l’eccesso di “erba” nel dolce. Da capire anche se si sia trattato di uno scherzo o di di una ricetta mal interpretata.