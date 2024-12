Torna il grande musical. A teatro c’è Peter Pan e si vola con la fantasia

Un grande ritorno per uno dei musical più amati dal pubblico. Al teatro Clerici di Brescia si vola all’Isola-che-non-c’è con Peter Pan – Il Musical, nel doppio appuntamento di oggi alle 21 e domani alle 16,30. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e la colonna sonora di Edoardo Bennato, Peter Pan - Il Musical torna con un nuovo cast. Novità per il tour 24-25 è il ritorno in scena del Capitan Uncino originale ovvero Claudio Castrogiovanni, attore che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico con la sua interpretazione ironica e trascinante. Al suo fianco, a dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer Luca Nencetti. Sempre amatissima dal pubblico, Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, storica e amata interprete di Wendy. Renato Converso, apprezzato attore e comico, nel ruolo del goffo e simpatico Spugna sarà il perfetto compagno di Capitan Uncino, pronto a eseguire ogni suo ordine. Presentato da Alveare Produzioni, il musical è un successo lungo 18 anni, visto da oltre un milione di spettatori, con più di 1000 repliche, ed insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis.

Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: un viaggio in musica nel mondo di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dall’album del 1980 Sono solo canzonette e con brani come Il rock di Capitan Uncino, La fata, Viva la mamma fino alla celeberrima L’isola che non c’è. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito Che paura che fa Capitan Uncino. Tanti anche gli effetti speciali, come il volo di Peter Pan, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie e i colorati costumi in stile cartoon che contribuiscono a creare un’atmosfera che va oltre il semplice spettacolo teatrale.

Federica Pacella