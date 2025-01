Tensioni alla ex Breda per la protesta degli attivisti del clima

Una quarantina di persone legate ai gruppi “Extinction Rebellion“, “Ultima Generazione“ e “Palestina Libera“ hanno bloccato l’ingresso della Leonardo a Brescia. L’azienda è situata nella storica ex Breda. L’azione degli attivisti ha avuto l’obiettivo di attirare l’attenzione sul legame tra crisi climatica e industria bellica, chiedendo la cessione dei rifornimenti militari a Israele. "L’industria bellica produce morte sia con gli effetti diretti della devastazione delle bombe, sia con le ingenti emissioni provocate dalla loro produzione", fra gli slogan degli attivisti. Non sono mancati alcuni momenti di tensione con gli agenti della polizia di Stato. Una manifestante è stata condotta in Questura.