Grandine nel Bresciano, auto con vetri distrutti: "Palle da biliardo"

La grandine che nelle prime ore di lunedì 26 agosto si è abbattuta sulla zona di Rovato, in provincia di Brescia, ha causato numerosi danni. Ad avere la peggio sono stati soprattutto i veicoli in circolazione o in sosta. Oltre ai moltissimi mezzi scheggiati, si contano anche auto con vetri andati completamente polverizzati, come quella che si vede nelle immagini. La grandine era "non esageratemente grossa, però bella consistente. Poco meno di una pallina da biliardo", racconta una persona che lavora a Rovato.