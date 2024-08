Lombardia devastata dalla tempesta di grandine e vento: la mappa dei danni

Vento, pioggia e grandine. Una vera tempesta si è abbattuta nelle prime ore di questa mattina sui cieli della Lombardia. In poco più di mezz’ora la Regione è stata attraversata da un’ondata di maltempo che ha interessato buona parte del nord Italia.

Il nubifragio, tanto violento quanto rapido, ha colpito “a macchia di leopardo”. Le aree dove si sono registrati i danni maggiori sono Bresciano, Varesotto, Lecchese e la provincia di Bergamo.

Una violenta grandinata, unita a pioggia e vento forte, si è abbattuta questa mattina nella zona di Brescia e provincia. Chicchi di grandine grossi come palline da golf, o palle da ping pong, hanno invaso, verso le 7 e mezza, in modo particolare la zona della Franciacorta: nello specifico, i comuni di Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Capriolo e Cologne. Le conseguenze hanno coinvolto strade (alcune completamente imbiancate), giardini, e il violento temporale ha flagellato i tetti delle case e procurato danni alle automobili

L’ondata di maltempo ha provocato grossi disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco-Sondrio dove in mattinata si sono registrati forti rallentamenti a causa del maltempo a causa di un guasto nella stazione di Dervio e successivamente in quella di Bellano-Tartavalle Terme. La situazione ha causato ritardi ai treni fino a 60 minuti.

In Valle Seriana, una violenta grandinata ha provocato rallentamenti alla viabilità dell'arteria principale, la statale 671. Diversi automobilisti hanno cercato riparo sotto ponti e cavalcavia. Mentre, a Lovere, sul lago d’Iseo, il forte vento ha messo in difficoltà tre barche con altrettante persone a bordo, che erano partite dal Circolo Canottieri Sebino di via Paglia intorno alle 7.30.

Una delle zone maggiormente colpite, questa mattina, è stato il territorio in comune di Gavirate dove, oltre alla pioggia, è caduta anche la grandine. Acqua e fango hanno invaso le strade e alcuni edifici, anche nel centro storico e nelle frazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Varese con due squadre di uomini e mezzi. In azione anche la Protezione Civile.