Sversava veleni nella roggia. Denunciato

MAIRANO (Brescia)Sorpreso a sversare veleni nella roggia: denunciato sabato a Mairano il dipendente di un’azienda che produce sostanze chimiche per il settore automotive. Nel piazzale aziendale erano stoccati svariati fusti contenenti una sostanza marrone di odore pungente. Alcuni di questi erano stati bucati alla base per consentire la fuoriuscita del contenuto in un pozzetto di raccolta dell’acqua piovana, che va a finire nel Vaso Pisarda.

I carabinieri forestali del Nucleo di Brescia con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale di Mairano e di Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, dopo aver denunciato il dipendente della ditta, hanno anche effettuato un campionamento del rifiuto e delle acque superficiali per valutare le caratteristiche chimiche del refluo e gli eventuali impatti sulle matrici ambientali. I Forestali hanno anche sequestrato numerosi fusti, ancora integri, contenenti circa 3.400 litri della stessa sostanza al fine di impedirne lo smaltimento illecito nonché due bancali di bombolette spray stoccati in violazione delle norme che regolano la corretta gestione dei rifiuti. Sono inoltre stati aspirati circa settemila litri del rifiuto liquido che era già stato riversato nella rete di scolo delle acque meteoriche, evitandone così l’immissione nel Vaso Pisarda.

Mi.Pr.