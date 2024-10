Strage di Piazza della Loggia, schiaffo dalla Svizzera: no al trasferimento di Marco Toffaloni

Brescia – Le autorità svizzere hanno negato il trasferimento coattivo in aula di Marco Toffaloni, imputato davanti al tribunale dei minori di Brescia per la strage di Piazza della Loggia.

Toffaloni è cittadino svizzero da anni e per le autorità elvetiche il reato di strage è prescritto. Per l'Italia invece pur a distanza di 50 anni dal 28 maggio 1974, l'allora minorenne Toffaloni - aveva 16 anni - può essere processato. In aula oggi non si è presentato neanche il fratello dell'imputato, che risulta irreperibile. Processo rinviato al 14 novembre per gli ultimi testimoni della difesa.

"Rispettiamo la legge e se le procedure sono queste va bene, ma sul piano morale Toffaloni doveva presentarsi in aula indipendentemente dalla sua colpevolezza o innocenza", ha commentato Manlio Milani, presidente dell'associazione vittime della strage di Piazza Loggia.