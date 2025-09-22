Piazza della Loggia: Marco Toffaloni ricorre in appello. La difesa chiede l’assoluzione

Brescia, 22 settembre 2025 – Marco Toffaloni ha presentato ricorso in appello. Toffaloni, minorenne nel 1974, è stato condannato nell’aprile scorso in primo grado a 30 anni di carcere come esecutore materiale della Strage di Piazza della Loggia dal tribunale dei Minori. "Un più approfondito esame delle emergenze processuali avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una terminale pronuncia assolutoria", scrive la difesa di Toffaloni, oggi 67enne.

Diversi i punti affrontati nel ricorso. A partire dall'elemento probatorio più discusso: la fotografia scattata in piazza Loggia subito dopo la strage. Per i giudici di primo grado quell'immagine ritrae Toffaloni da giovane, ma - obietta l'avvocato - la stessa perizia aveva parlato soltanto di una "probabile identificazione" e non di una certezza. Inoltre "su undici testimoni, ben dieci non riconoscono in Toffaloni l'ignoto della piazza".

Per la bomba del 28 maggio di 51 anni fa persero la vita otto persone (Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambarda e Bartolomeo Talenti) e ne rimasero ferite 102.