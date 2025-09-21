Brescia al test della Giana. È un esame promozione

L’Union Brescia vuole consolidare i suoi sogni e dopo la vittoria in rimonta in casa del Renate è pronta a chiedere l’aiuto del pubblico del Rigamonti per vincere anche il secondo derby lombardo consecutivo con la Giana. In attesa dell’ufficializzazione della composizione del Consiglio d’amministrazione e dopo aver preso atto con soddisfazione che gli abbonamenti hanno superato la quota record delle 8mila tessere, la squadra di Aimo Diana può concentrarsi sulle vicende del campo. Il crescendo di rendimento delle ultime giornate ha confermato che la formazione biancazzurra dispone di un notevole potenziale. Balestrero e compagni schierano il miglior attacco del girone A (11 reti) e vincono da tre gare di fila, per contro i gorgonzolesi non perdono da altrettante gare (due pareggi e una vittoria). "Ci hanno battuti in amichevole, non c’è desiderio di rivalsa, ma sono tornato su quella partita con i ragazzi, è stata utile per studiare i nostri prossimi avversari", ha affermato Diana nella conferenza stampa della vigilia. Sul fronte della formazione, il tecnico bresciano deve rinunciare solo agli infortunati Pilati e Guglielmotti mentre, dopo Sorensen e Fogliata, è ormai rientrato in gruppo anche Vesentini. Centrare la quarta vittoria consecutiva sarebbe molto importante non solo per la classifica, ma anche per il morale e la convinzione.

UNION (3-4-1-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Cisco, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Maistrello, Vido. All. Diana.

GIANA (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Alborghetti; Albertini, Lamesta, Berretta, Pinto, Ruffini; Capelli, Gabbiani. All. Espinal.