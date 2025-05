In cammino per la pace fino a Ghedi

Da Brescia a Ghedi in cammino per la pace. Sabato 10 maggio, il coordinamento provinciale degli enti locali per la pace e la cooperazione e Emergency Gruppo di Brescia guideranno la mobilitazione che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole dare un segnale forte della volontà di contrastare le logiche militaristiche e guerrafondaie, contro la politica del riarmo per promuovere una cultura di pace e la sicurezza sociale. Il ritrovo sarà alle 8,30 in piazza della Loggia, con partenza prevista da Corso Zanardelli, davanti al Teatro Grande. L’arrivo all’aeroporto militare di Ghedi è previsto per le 12,45.