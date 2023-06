Capriolo, incidente in moto sulla provinciale 469: morto il 39enne Mirjan Cangoja

Capriolo (Brescia), 23 giugno 2023 – Due morti nel giro di 24 ore, vittime di incidenti capitati praticamente nello stesso punto – la provinciale 469 – ma in direzioni opposte di marcia.

Mercoledì scorso alle 22 ha perso la vita il 62enne Giovanbattista Brizio, di Capriolo. L’uomo, mentre era in sella al suo scooter, si è schiantato frontalmente contro un’auto, una Wolskwagen Polo, affrontando una curva.

E l’altra notte, sempre sulla medesima curva, intorno all’una, ecco un altro schianto. In quest’ultimo caso è morto Mirjan Cangoja, un 39enne albanese di casa a Palazzolo. A sua volta alla guida di una due ruote - una moto Yamaha - per ragioni in corso di accertamento non è più riuscito a controllare il mezzo, è uscito di strada e si è schiantato violentemente contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo: l’uomo è morto sul colpo.

A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Il 112 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del Gruppo Volontari di Adro, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.