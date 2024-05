Strada della Forra vietata ai motociclisti: perché e fino a quando?

Milano, 20 maggio 2024 – La Strada della Forra rimane un miraggio per i motociclisti. E’ chiusa al traffico da oltre 150 giorni e al momento non ci sono certezze su quando aprirà.

Per gli amanti delle due ruote quei sei chilometri scarsi, 5,8 per l’esattezza, da Gargnano sul Lago di Garda a Tremosine sono iconici per gli amanti delle due ruote e anche nel 2024 sarà difficile se non impossibile poter dire: la Forra? Io l’ho fatta. Le sue curve, i panorami da urlo e l’'architettura stradale unica sono vietati alle moto e ovviamente anche le auto. Il mini concentrato di tutto ciò che piace ai motociclisti, un gioiello del turismo in Lombardia, rimane chiuso nel suo scrigno di pietra e lago.

Se, nonostante i suoi 111 anni di età rimane, per dirla alla Winston Churchill l’ottava meraviglia del mondo, è chiusa a causa di una frana caduta dalla parete esterna al canyon, progetto dell’ingegnere Arturo Cozzaglio. Bella quanto fragile la Forra.

Per poter arrivare a Tremosine bisogna passare da Limone del Garda ma è tutta un’altra cosa, almeno emotivamente, per i motociclisti.

Quindi meglio “toglierla” dal navigatore e battere altre strade.

Ma attenti a organizzare bene il vostro giro sulle montagne lombarde perché anche alcuni passi non meno affascinanti per i motociclisti come lo Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, Passo Spluga, Passo San Marco, la salita di Campo Moro in Valmalenco e il Passo Forcola di Livigno saranno vietati ai motociclisti in alcuni giorni dell’estate 2024.