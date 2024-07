Stipendi bassi e poca sicurezza. Sempre meno al volante dei bus

Problemi che si sono ormai cronicizzati e per i quali non sembrano esserci soluzioni se non un aumento dei finanziamenti. "Gli stipendi sono bassi, ecco perché non si trovano autisti. E poi c’è tutto il problema della sicurezza". Fabio Simone, segretario OrSa Brescia, non ha dubbi. "Lo vediamo ad ogni livello. In Brescia Trasporti come in Brescia Mobilità stanno aprendo bandi, ma mancano candidati. Nell’ultimo su 20, sono rimasti in 12, chi veniva da altre realtà ha rinunciato perché non gli veniva riconosciuta l’anzianità. Questo per dire che c’è un problema di retribuzione, in un momento in cui, per altro, non è difficile trovare lavoro".

La grande offerta di occupazione porta i candidati, a maggior ragione se giovani e se devono iniziare tutto l’iter di formazione, a scegliere secondo logiche di convenienza in termini di stipendi e turni. "In fabbrica pagano 2000 euro e non devi lavorare nel week-end. Senza contare che oggi, a causa delle aggressioni, fare l’autista espone a non pochi rischi. A Brescia abbiamo delle linee che stanno diventando invivibili". D’altra parte, incentivare solo i nuovi assunti, lasciando intatti i vecchi contratti rischia di ingenerare una “guerra tra poveri”, alimentando la fuga delle persone che hanno più esperienza. Le conseguenze, per il Tpl, si riverberano sul servizio.

"Ci sono colleghi che fanno 2 turni al giorno – sottolinea Simone –, speriamo che non debba succedere qualcosa prima che si intervenga. Il punto è che i mezzi pubblici sono fondamentali per la mobilità sostenibile, ma se non ci sono gli autisti, se non si riesce ad andare oltre stipendi di 1300, 1400 euro, chi fa muovere i mezzi? Si parla tanto di tram, almeno per il futuro di Brescia, ma stiamo perdendo di vista l’attualità. Quello che serve è un maggior finanziamento, per rendere ancora attrattivo questo lavoro".

F.P.