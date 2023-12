Steven Basalari rischia la vita a Miami: “Sono vivo per miracolo”

Terribile incidente a Miami per Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Corte Franca. L’imprenditore e influencer ha raccontato tramite le sue storie Instagram il terribile schianto: “Raga sono a Miami vivo per miracolo” le parole di Basalari ai 970mila follower di Instagram. “Abbiamo fatto un incidente in autostrada e ci siamo ritrovati schiantati contro un palo della luce 4 corsie opposte”. Secondo quanto scritto da Basalari si trovava in macchina, su un Uber, con tre amici, due donne e un uomo. “Eravamo in cinque. L’autista Uber sotto shock con qualche ferita, io e un mio amico illesi. Mentre due nostre amiche sono ferite e dovranno operarsi per fratture a gambe e braccia. Ma non sono in gravi condizioni”

Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Corte Franca

Poi l’imprenditore bresciano è entrato nei dettagli dell’incidente: “L’impatto è stato davvero fortissimo, ci ha salvato la vita il fatto che l’auto fosse un modello enorme americano”, poi la macabra considerazione “con qualsiasi altra macchina non avremmo potuto raccontarlo. Nonostante le nostre amiche dovranno subire degli interventi, siamo stati tutti miracolati”.

Nelle storie, oltre al testo in cui Basalari spiegava la dinamica dell’incidente, anche un breve video in cui si possono constatare le condizioni della macchina. Nel filmato si vede chiaramente una rientranza sul fianco destro dell’auto, frutto probabilmente dello schianto sul palo di cui parlava lo stesso proprietario del Number One