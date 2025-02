Brescia, lo ‘Stendardo dei Disciplini’ del Moretto’ strappato durante la mostra al Museo Santa Giulia

Brescia, 8 febbraio 2025 – Dopo 360 anni lo ‘Stendardo dei Disciplini’ del Moretto’ ha fatto ritorno a casa per impreziosire la mostra ‘Rinascimento a Brescia, Moretto, Romanino e Savoldo 1512-1552’. Ma il rientro al Museo Santa Giulia non è stato tra i più fortunati: come riporta il quotidiano Bresciaoggi, nella giornata di ieri venerdì 7 febbraio la tela collocata all'ingresso della sezione ‘Devotione’ è stata danneggiata.

Una visitatrice è accidentalmente inciampata e ha squarciato il dipinto, nell'angolo in basso a destra, all'altezza della tunica di uno dei disciplini. Lo stendardo non era protetto, non si trovava tra vetri che potessero tutelarne l’estrema fragilità.

Dopo l'incidente, il capolavoro del Moretto è stato immediatamente protetto e coperto, inoltre le prime stime indicano che il danno arrecato all'opera d'arte si aggirerebbe intorno a qualche migliaio di euro.

La tela è fragilissima, anche perché dipinta su due lati, fronte-retro, poiché veniva portata in processione. Da un lato due santi non identificati, dall’altra la Vergine e ai suoi piedi i due disciplini, devoti appartenenti alla confraternita della Madonna del Carmine, per la quale Alessandro Bonvicino l’aveva dipinto tra il 1522 e il 1524.