Squadra a 40 metri d’altezza. L’olmo secolare è da potare

L’olmo secolare sotto i ferri per continuare a vivere e a erigersi in sicurezza nei suoi 39 metri di altezza. Ieri per tutta la giornata, su commissione del Comune, otto tecnici dell’impresa Sistema Albero di Bedizzole, specializzata nel trattamento e nella cura degli alberi monumentali e dei parchi storici, sono intervenuti per potare e assicurare la stabilità del maestoso albero da 40 tonnellate e con una circonferenza di 5,6 metri alla base, che si trova nel parco Taxodi, area verde meta di gite e escursioni grazie alla presenza di piante, i tassodi, che mettono radici sul fondo del lago e che sono originari del continente americano.

Tra di essi sorge il maestoso olmo, che con le sue fronde fa ombra sulla vegetazione sottostante e sulla vicina passerella, dove transitano i visitatori. "Un mese fa un ramo enorme, del peso di 5 tonnellate, è caduto a causa del maltempo – ha spiegato il sindaco Carlo Tengattini –. Dopo esserci confrontati, abbiamo deciso di investire la cifra necessaria a garantire la sicurezza alle persone e alle cose e pure a fare vivere bene questa magnifica pianta". Le operazioni hanno richiesto un esborso di seimila euro, compresi gli esami sul tronco, effettuati dall’agronomo Salvatore Agliata, che ha usato un resistografo per misurare la densita del legno e che ha effettuato una tomografia.

Intanto gli arboricoltori certificati, tutti dotati di brevetto European Tree Workers, sono saliti sull’albero grazie a delle corde. Una volta in cima, lo hanno sfrondato e hanno disposto una serie di cavi dinamici che consentiranno alla pianta di muoversi, ma nel contempo di non cedere, se sottoposta a correnti di vento molto intense o ad altri movimenti. Le operazioni si sono concluse ieri sera.

Milla Prandelli