Turista accusa un malore e perde la vita in acqua

Stava trascorrendo una giornata di festa sul Benaco, quando è morto all’improvviso, in acqua. A causare la tragedia, nel giorno del 52° compleanno, sarebbe stato un malore e forse un arresto cardiaco, anche se questo resta da appurare. Non vi sono cause esterne e l’annegamento è stato escluso. La vittima è un turista tedesco, deceduto ieri verso le 14 nel lago, davanti alla spiaggia Romantica di Manerba. Era in vacanza con la moglie nel camping Zocco ed era uscito per una nuotata quando è stato colto dal malore. La consorte, dopo averlo perso di vista per pochi minuti, lo ha scorto in acqua, immobile e a pancia in giù: galleggiava immobile. La donna così iniziato a urlare, chiedendo aiuto alle persone presenti. Alcuni bagnanti lo hanno recuperato e portato a riva. Altri hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 di Brescia. Sul posto sono intervenuti i Volontari del Garda con un’ambulanza, la polizia locale della Valtenesi, la guardia costiera, l’auto medica e l’elisoccorso, ripartito vuoto: i soccorritori, appoggiato il tedesco sulla spiaggia, hanno tentato a lungo di rianimarlo, anche con il defibrillatore, ma ogni tentativo è stato inutile. Mi.Pr.