“Arch’indue“. Concerto dietro le quinte

Giovedì alle 19, nel salone Cardinal Ferrari in via Battisti 8 a Como, si terrà l’incontro, dal titolo "Arch’in due", che avrà come protagonista il Duo Vittorio Benaglia alla viola, che ha studiato al Conservatorio di Como e collabora con festival e musicisti internazionali, e Riccardo Baldizzi al cello, inserito nel progetto #Musicom (entrambi nella foto). Un ciclo che offre la possibilità di conoscere i musicisti "dietro le quinte" e i motivi che li hanno portati a imboccare una carriera artistica affascinante e impegnativa. Il programma della serata prevede pezzi di Reger, Sollima e Beethoven. Presenta Stefano Lamon. Ingresso libero.