Si allontanò dopo aver investito e ucciso pedone, patteggia 3 anni e 8 mesi

Ha patteggiato una pena a tre anni e otto mesi di reclusione l’uomo che ha travolto e ucciso Gaston Nicolas Urguoiti (nella foto), 29 anni, bedizzolese di origini uruguaiane e in Italia da dodici. Gli è anche stata sospesa la patente per quattro anni ed è stato interdetto dai pubblici uffici per cinque. L’imputato ha patteggiato la pena, ha spiegato l’ufficio legale che assiste la famiglia di Gaston Nicolas, lo studio 3A – Valore S.p.a. All’esito dell’udienza tenutasi ieri in Tribunale a Brescia, giudice Cesare Bonamartini è stata accolta la richiesta di patteggiamento presentata, tramite il proprio difensore, da Gianbattista Guatta, 61 anni, di Bedizzole anche lui, che, guidando ubriaco il suo furgone, ha travolto e ucciso, abbandonandolo al suo destino, il giovane che camminava lungo la Provinciale 4. L’investimento alle ore 21 del 15 novembre 2024. Guatta, che non si era fermato a prestare soccorso una volta a casa aveva detto ai propri congiunti di avere il sospetto di aver urtato qualcosa per strada. Erano stati loro a trovare in un fosso laterale alla strada la vittima e ad allertare il 112. I familiari della vittima confidavano in un provvedimento ancora più severo. Mi.Pr.