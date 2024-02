"Senza solidità economica difficile battere le violenze"

"L’indipendenza economica? Senza è difficile affrancarsi dalle violenze". Lo sottolinea Viviana Cassini, presidente di Casa delle Donne di Brescia, a cui ogni anno si rivolgono centinaia di donne vittime di violenza, fisica, psicologica, economica. "Nella fase preliminare – spiega – quando le donne si rivolgono ai centri, se manca l’indipendenza economica e se non c’è una situazione di pericolo di vita, capita che molte donne non riescano a distaccarsi, perché significherebbe fare un salto del buio, non saprebbero dove andare se non hanno la forza di sostenersi da sole". Trovare un lavoro, negli ultimi tempi, è diventato più facile, ma si tratta in molti casi di lavoro povero. "Abbiamo tante donne laureate in medicina, biologia, sociologia, che, soprattutto se straniere, vengono prese per lavori di cura o di pulizia. Qualcosa si muove se sono giovani e hanno studiato in Italia, ma la grande maggioranza è relegata ai lavori più umili". Retribuzioni povere, però, rallentano l’affrancamento dai maltrattanti. Allo stesso modo, il lavoro di cura dei figli comporta che le donne vittime di violenza non riescano a migliorare la propria carriera, perché fanno fatica ad investire nel lavoro, in una spirale che aumenta le difficoltà ad allontanarsi dal partner maltrattante.

"Il percorso di affrancamento è molto difficile e faticoso, perché legato anche a queste difficoltà, possono volerci anni – evidenzia Cassini –. Con le donne in protezione riusciamo a fare qualcosa di più, perché sono più serene, hanno più tempo, sono assistite dalle nostre educatrici. Per loro la difficoltà è riuscire a trovare una casa in autonomia, perché il mercato è bloccato. Per le altre è molto più difficile riuscire a inserirsi nella filiera produttiva. Quello che ci manca, poi, è il pezzo dell’imprenditoria femminile, nonostante ci sia il microcredito, ma le donne vittime di violenza fanno più fatica, perché devono riscoprire il proprio valore e recuperare autostima". F.P.