Scontro tra auto e moto, centauro di 44 anni finisce in ospedale

Incidente grave a Marone, lungo la ex strada 510 Sebina costiera, nel tratto denominato via Cristini, non distante dal confine con Sale Marasino e dalla rotonda dell’Olio. Attorno alle 11 di ieri, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Marone, che erano sul posto con i colleghi di Chiari, una motocicletta si è scontrata con una macchina, andando a finire parzialmente sotto il veicolo. Il centauro di 44 anni che si trovava alla guida è stato sbalzato di sella ed è finito a terra, riportando diversi traumi e alcune ferite. Le persone che hanno assistito allo scontro hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico 112. Sul posto l’elicottero da Bergamo, un’auto con medico a bordo e l’ambulanza di Sale Marasino. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato sulla 510. Si registrano lunghe code e disagi in tutta la zona. Il ferito è stato portato alla Clinica Poliambulanza. Dai primi accertamenti i traumi che ha subito non lo metterebbero in pericolo di vita.

Mi.Pr.