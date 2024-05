Bandiere Blu 2024 in Lombardia: ecco dove sono le tre spiagge più belle

Sirmione (Brescia) – Si affacciano sulle dolci acque del lago di Garda i tre Comuni premiati (ancora) con la Bandiera Blu 2024. Il riconoscimento della Fee – Foundation for Environmental Education è andato a Toscolano Maderno, Gardone Riviera e Sirmione. Tra le 485 spiagge marine e lacustri premiate in questa edizione, ci sono infatti anche quella del Lido Azzurro di Toscolano Maderno, spiaggia Lido e spiaggia Casinò di Gardone e lido delle Grotte di Sirmione.

Le tre località che hanno confermato la Bandiera Blu 2024 in Lombardia

Le Bandiere Blu sono riconoscimenti che vengono assegnati ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici secondo un rigido schema procedurale che coinvolge ministeri, università e altri enti. Una Giuria internazionale ha poi scelto i vincitori finali: 236 località rivierasche (per 485 spiagge complessive) e 81 approdi turistici potranno fregiarsi, in questa trentottesima edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2024. Si tratta di circa l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale.

Vengono premiate località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute. Grande rilievo viene dato anche alla gestione del territorio messa in atto dalle Amministrazioni comunali. Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Non bisogna inoltre dimenticare l’azione di sensibilizzazione intrapresa affinché i Comuni portino avanti un processo di certificazione delle loro attività istituzionali e delle strutture turistiche che insistono sul loro territorio.

"Aumentano le bandiere blu sulle nostre spiagge e cresce la credibilità dell'Italia soprattutto nel segmento del turismo balneare. Da un lato le amministrazioni comunali si impegnano a rispettare l'ambiente assieme alle loro comunità, dall'altro lato il rispetto dell'ambiente diventa un elemento ulteriore di attrazione nei confronti del turismo balneare”, ha detto il ministro della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci, a margine della cerimonia di premiazione delle Bandiere blu 2024.