Sbanda in auto. Addio al medico luminare di laparoscopia

Muore in un incidente d’auto e centinaia di chilometri da casa, in Molise. La vittima è Cristiano Huscher, noto chirurgo oncologo di Brescia. Il medico, 74 anni compiuti il 2 agosto, è uscito di strada lunedì scorso mentre guidava la sua Mini Cooper sulla Statale 85 Venafrana a Isernia. Una figlia a sua volta oncologa in forza alla Poliambulanza, Huscher a quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine avrebbe fatto tutto da solo. Per motivi in corso di accertamento - un malore, o una distrazione le ipotesi più probabili - ha appunto perso il controllo della macchina.

Una forte sbandata, è finito su una cuneetta sul lato opposto della carreggiata, infine si è schiantato contro il guardrail, sotto la barriera protettiva. Apparso sin da subito gravissimo, il medico è stato trasportato in ambulanza codice rosso all’ospedale di Venenziale Isernia, ma ha smesso di vivere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Huscher aveva un curriculum di alto livello. Originario della Bergamasca ma di casa a Brescia, in via Sanson, fu un pioniere della chirurgia laparoscopica mininvasiva, soprattutto a livello addominale. Fu il primo in Italia a usare il bisturi a ultrasuoni e la robotica. Lavorò al Sant’Orsola Fatebenefratelli di Brescia, dopo aver esercitato come medico a Brescia, in Valle Camonica e a Esine. Poi si è spostato al sud anni dove per anni è stato primario dell’Oncologia del Venenziale di Isernia e dell’ospedale San Pio di Benevento. Dal 2018 era direttore di Chirurgia oncologica robotica e Nuove tecnologie del Policlinico Albano e docente alla Clinica Cobellis di Vallio della Lucania (Salerno).

