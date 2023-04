Salvini vuole rilanciare la metropolitana di Brescia: “Opera fondamentale”

Il ministro delle Infrastrutture nonché segretario della Lega Matteo Salvini ha detto di voler rilanciare il progetto del prolungamento della metropolitana di Brescia. L’ha definita un’opera “di fondamentale importanza”. Attualmente, la metro bresciana ha una sola linea con 17 fermate e l’ampliamento prevede di estenderla verso nord e verso est.

Il ministro, che il primo maggio sarà proprio a Brescia per festeggiare la Festa dei lavoratori, ha detto che “è giunto il momento di rilanciare progetto originario per il prolungamento verso nord e verso est per arrivare anche in provincia e decongestionare il traffico cittadino”.

Sul progetto metropolitano il ministro ha ricordato le risorse previste dal governo per il settore metropolitano, spiegando che un bando è previsto per maggio e "il comune di Brescia potrà fare domanda per finanziare il prolungamento".

Il ministro ha poi parlato della bretella della Val Trompia ("vicenda improbabile e improponibile") annunciando che è in corso di finalizzazione un nuovo cronoprogramma "per superare tutte le criticità" con "l'obiettive di accelerare e chiudere con questa bretella". Indicazioni ha poi fornito per la Galleria di Lonato dell'alta velocità tra Brescia Est e Verona che vede "la prima canna completata e l'avvio della seconda canna per completare il tutto entro il 2026 come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".