Salò, furto a colpo sicuro in appartamento: rubati 25mila euro in oro e gioielli

Salò (Brescia) - Hanno agito indisturbati perché prima di entrare in azione hanno sicuramente studiato a lungo le abitudini delle vittime bersaglio del furto che intendevano mettere a segno, e che, come da copione, è andato via liscio come l’olio.

Una razzia a molti zeri è messa a segno nella prima serata di sabato 9 marzo in un appartamento di via San Giuseppe a Salò. Stando a quanto ricostruito, un banda di ladri professionisti ha fatto irruzione nell’appartamento prescelto dopo che i proprietari erano usciti. Certi che vi avrebbero trovato un bel forziere, i malviventi sono entrati armati di flessibile. Una volta in casa hanno individuato la cassaforte e l’hanno scassinata aprendovi un buco di una grandezza sufficiente a trafugare l’intero contenuto, ovvero oro e gioielli per un valore di non meno di 25mila euro. Poi si sono dileguati.

I proprietari si sono accorti del furto solo una volta rincasati, e hanno subito dato l’allarme. Da parte dei carabinieri della compagnia di Salò adesso è caccia all’uomo.