Cassaforte aperta col flessibile. Ladri in fuga con 30mila euro

Hanno trovato la cassaforte a muro e l’hanno aperta tagliandola con un flessibile. E sono fuggiti con un ricco bottino in soldi in contanti e gioielli d’oro, per un valore complessivo stimato sui 30mila euro. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di lunedì in una casa indipendente in via Pollini a Villanova d’Ardenghi. Quando i padroni di casa sono rientrati hanno trovato la porta d’ingresso forzata e all’interno tutte le stanze messe a soqquadro dai malviventi, come sempre purtroppo accade quando frugano ovunque per cercare qualcosa di prezioso da rubare. Non si sa se i ladri fossero a conoscenza della presenza della cassaforte, quindi autori di un furto “mirato” in base a informazioni acquisite in precedenza, o se l’abbiano semplicemente trovata per caso nell’incursione nell’abitazione scelta solo per la momentanea assenza dei proprietari. Sta di fatto che erano però attrezzati con un flessibile e che hanno avuto il tempo di tagliare il metallo e svuotare la cassaforte a muro del suo prezioso contenuto, riuscendo poi a fuggire facendo perdere le proprie tracce prima che la loro azione criminale venisse scoperta.

Solo al rientro a casa dei proprietari, infatti, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, avviando le indagini per cercare di individuare i responsabili. Probabilmente una banda specializzata in furti in abitazioni, che può aver già colpito nella zona.

Stefano Zanette