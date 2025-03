Gardone Valtrompia: accoltellato al collo alla fermata dell’autobus

Gardone Valtrompia, 14 marzo 2025 – Un giovane di 19 anni è grave in ospedale dopo essere stato accoltellato al collo alla fermata dell’autobus lungo la Strada Provinciale 345.

Questo il bilancio di una violenta lite scatenatasi nel tardo pomeriggio nel centro della Valtrompia, dove alcuni ragazzi hanno cominciato a discutere animatamente, per motivi attualmente non noti. L’allarme è stato lanciato attorno alle 18 di questo giovedì 13 marzo, quando diverse persone hanno sentito rumori e schiamazzi. In terra è rimasto un giovane, italiano, gravemente ferito. Pare sia stato colpito con vari fendenti, probabilmente di coltello o, comunque, con un oggetto appuntito. L’allarme è scattato dopo che qualcuno, visto il ragazzo a terra, ha chiamato al telefono il 112, numero unico d’emergenza. L’aggressore si è dato alla fuga.

Gli operatori della centrale di Brescia hanno immediatamente contattato Soreu Alpina a Bergamo, i carabinieri del comando provinciale di Brescia e quelli della compagnia di Gardone Valtrompia. Sul posto sono arrivati l’elicottero da Brescia, un’ambulanza e un’auto con medico a bordo. Una volta che gli sono state prestate le prime cure, il ferito è stato condotto in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono piuttosto gravi.