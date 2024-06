Rissa all’alba con cocci di vetro. Sei feriti e due denunciati

Una rissa scoppiata in via Vergnano, a Brescia, intorno alle 5:50 di sabato mattina ha causato paura in una zona vicina a via Orzinuovi. Si sono registrati ben sei feriti, nessuno in condizioni gravi ma tali da mobilitare verso gli ospedali diversi soccorritori. Grande il dispiegamento di mezzi da parte del 118: sul posto sono infatti intervenute cinque ambulanze e due automediche. Le persone coinvolte, delle quali le forze dell’ordine conoscono le generalità, sono tutte di origini straniere. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, a fare da protagonista sarebbe stata una decina di giovani tra i venti e i quarant’anni. L’episodio, ancora al vaglio degli investigatori della polizia di Stato, avrebbe visto il ferimento di almeno sei persone, probabilmente con cocci di bottiglia e armi improvvisate raccolte da terra, come pietre e bastoni.

Le vittime sono state trasportate al Civile e alla Clinica Sant’Anna per ricevere le cure mediche necessarie. I ricoveri nei Pronto soccorso sono avvenuti in codice giallo e verde, quindi nessuno presentava ferite gravi. Gli altri soggetti coinvolti, invece, si sarebbero allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Per tutta la giornata di sabato nella sede della Questura di via Botticelli si sono tenuti gli interrogatori finalizzati a identificare e chiarire le dinamiche dell’accaduto e soprattutto a capire chi sono le persone scappate da via Vergnano, dove spesso sono soliti incontrarsi giovani di varie etnie. Al momento due persone sarebbero state denunciate per rissa e aggressione.Mi.Pr.