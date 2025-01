Rissa a coltellate nella notte a Leno: un ferito grave

Leno (Brescia), 5 gennaio 2025 – Accoltellamento nella notte a Leno, dove attorno alle 24 della notte tra sabato e domenica si è scatenata una lite tra uomini di nazionalità indiana.

Durante il contenzioso un indiano ha pugnalato un connazionale di 26 anni, che ora è ricoverato in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita.

I fatti sono accaduti nel piazzale dell’Italmark, in via Brescia. La vittima è stata colpita più volte a un braccio e a una gamba. Fortunatamente non sono stati toccati organi vitali. Indagano i carabinieri. Il feritore è stato identificato ma al momento non ancora trovato. avrebbe comunque le ore contate.