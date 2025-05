Riempie lo zaino di bottiglie di whisky, poi morde un cliente per fuggire: panico in un supermercato di Marone

Marone (Brescia), 26 maggio 2025 – Momenti di paura oggi al Conad City di via Roma 13, a Marone, sul lago d’Iseo, dove un 18enne di origini magrebine ha seminato il panico tentando di rubare diverse bottiglie di whisky e aggredendo chiunque tentasse di fermarlo, compresa la direttrice, rimasta fortunatamente illesa.

All’interno del negozio, oltre alla direttrice, c’erano due commesse e alcuni clienti. Il 18enne, entrato con fare sospetto e con un grande zaino, è stato visto mentre ci infilava diverse bottiglie di una nota marca di whisky scozzese del costo di circa 15 euro l’una. La direttrice allora lo ha fermato e ha cercato di evitare che scappasse avvisando nel frattempo il 112, che ha tempestivamente allertato i carabinieri di Marone, la cui caserma si trova a poche centinaia di metri dall’esercizio commerciale.

Il ragazzo, intanto, in preda alla furia ha rovesciato un carrellino per il trasporto merci, lo ha saltato ed è andato verso le casse, inseguito da quattro coraggiosi clienti, contro cui si è scagliato. Ne è scaturita una breve colluttazione durante la quale non ha esitato a mordere uno degli uomini che stava cercando di fermarlo e di proteggere la direttrice e le cassiere. In quei pochi concitatissimi minuti il ragazzo ha continuato a opporsi ai clienti e poi, perse le scarpe, è fuggito scalzo verso la non distante stazione ferroviaria.

Lì è salito al volo su un treno in sosta, forse nella speranza che partisse subito. Nel frattempo, però, sono arrivati i carabinieri che sono pure saliti sul convoglio. Allora il giovane è sceso e si è messo di nuovo a correre verso la località Ariolo, dove è poi stato fermato, immobilizzato e reso inoffensivo. È stato denunciato per tentata rapina. Le bottiglie di whisky sono state restituite al negozio.