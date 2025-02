Pistola puntata contro padre e figlio, rapina choc a Ghedi: banditi in fuga con le casseforti

Ghedi (Brescia), 11 febbraio 2025 – Terrore per due famiglie imparentate tra loro a Ghedi, in bassa bresciana. Domenica sera, difatti, sono entrambe state prese di mira da una banda di rapinatori quasi sicuramente di origini straniere dato che parlavano con un forte accento dell’est Europa. I fatti sono accaduti a Palazzina di Ghedi a casa della famiglia Traversi. Attorno alle 19 la banda si è introdotta nell’appartamento di Gianni Traversi, che era assente. Il figlio stava facendo la doccia nel piano interrato e dunque non si è reso conto di nulla. I malviventi hanno smurato la cassaforte e l’hanno portata via.

Subito dopo i malviventi sono entrati in casa del fratello di Gianni Traversi, dove c’erano sia lui sia suo figlio, che si sono trovati davanti i quattro membri della banda che li ha presi di mira. Sono stati minacciati con delle pistole. Due dei rapinatori hanno loro detto di continuare a guardare la tv e di fingere che nulla stesse accadendo. Uno di loro intanto, teneva la pistola puntata contro padre e figlio. Gli altri hanno preso la cassaforte. In una delle due c’erano soldi e armi legalmente detenute. Poi sono fuggiti su un’auto di grossa cilindrata, forse rubata. Indagano i carabinieri.