"Dammi i soldi, sono disperato". Così un rapinatore che ha agito da solo, armato di coltello e con il volto coperto, domenica pomeriggio verso le 15.30 ha rapinato la cassa del negozio Tigotà di Vertemate con Minoprio, sulla strada statale per Bulgorello. Davanti alla cassiera, si è presentato impugnando un coltello da cucina, vestito di scuro e con il cappuccio della felpa in testa, e una mascherina chirurgica sul viso. Dopo aver preso velocemente i contanti (250 euro), è scappato a piedi, e nessun testimone ha saputo indicare se ci fosse qualcuno che lo aspettava. I carabinieri di Cermenate, intervenuti assieme al Radiomobile, ora hanno avviato le indagini, cercando di capire se l’uomo, in base alla descrizione, può essere responsabile anche di una rapina commessa poco prima in zona con modalità simili. Pa.Pi.