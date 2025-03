Ragazzi a scuola di aeronautica con le Frecce Tricolori

Bimbi e ragazzi ospiti dell’Aeronautica Militare all’Aeroporto Luigi Olivari di Ghedi in occasione della “Giornata per i Giovani 2025“, organizzata in prossimità del 102° anniversario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare.

Durante l’evento sono stati raccolti fondi per aiutare i bambini in cura tramite il progetto: “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù“. I protagonisti sono stati le Frecce Tricolori con i Tornado e gli F35 con base nel Bresciano.

"L’iniziativa indirizzata a scuole e giovani vuole essere un’occasione per condividere sul territorio i sentimenti di unità ed identità con le Istituzioni locali e promuovere i valori e le tradizioni, le competenze e la professionalità dell’Aeronautica Militare, del 6° Stormo e della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori“, al primo addestramento fuori sede del 2025,– ha spiegato "Diavolo 1": il Colonnello Luca Vitaliti, comandante del 6° Stormo – per noi l’apertura di oggi è un segnale d’entusiasmo e accoglienza verso il territorio e verso i giovani appassionati. Ci auguriamo che i ragazzi possano trovare un’ispirazione per affrontare gli studi e il loro percorso di vita".

I visitatori hanno assistito allo spettacolo da una prospettiva privilegiata all’interno dell’area creata per il pubblico. In volo i velivoli PA-200 "Tornado" e F-35 "Lightning II" e le Frecce Tricolori.

Nel corso della giornata è stato possibile visitare stand espositivi allestiti con simulatore, - per la prima volta è stato presente il simulatore delle Frecce Tricolori -, cabine di pilotaggio, velivoli dell’Aeronautica Militare ed assistere ad una presentazione della missione e delle professionalità che caratterizzano il 6° Stormo e la Forza Armata. Milla Prandelli