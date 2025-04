Quell’invito a Francesco nella casa di Montini e di Giovanni XXIII

Il Bresciano è la terra originaria di un Papa Santo amato e venerato, Paolo VI, eletto a pontefice il 21 giugno 1963 e morto nel 1978. Fu il primo Papa a compiere un viaggio in Terra Santa e a recarsi spesso all’estero, tracciando un solco seguito poi anche da Papa Francesco, che però a Brescia non è mai stato. La visita era stata annunciata nel 2023, in occasione di Brescia-Bergamo Capitale della cultura, ma purtroppo non è avvenuta. Lo ha ricordato con rammarico suor Teresina Rosanna delle suore salesiane di Maria Ausiliatrice: che con alcune sorelle si occupa della casa natale di Giovanni Battista Montini, che era qui atteso con ansia e che in questo periodo è uno dei luoghi visitati in occasione del Giubileo insieme alla Collezione Paolo VI, alla chiesa del paese dedicata al Papa Santo e a Sant’Antonino Martire, al Santuario della Stella e ad altri luoghi di Lombardia e Veneto dove sono nati altrettanti capi della Chiesa, come Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII. "Nella casa nulla è cambiato dai tempi di Paolo VI – spiega suor Teresina Rosanna – dopo la morte di un parente è stata affidata all’Opera per la fondazione cristiana. È visitabile dal 2009. Purtroppo Papa Francesco non è riuscito a visitarla, anche se aveva manifestato l’intenzione di farlo". L’amore della suora per il luogo di cui è custode è palese e la consapevolezza che il Santo Padre avrebbe voluto vederla è consolatoria. "Purtroppo ci sono stati degli intoppi a quel tempo – ha spiegato - non è riuscito per motivi sicuramente importanti, che abbiamo capito". Il Papa avrebbe dovuto anche vedere il luoghi più importanti della città e recarsi a Sotto il Monte, dato che era pure l’anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII e dell’elezione di Papa Montini al soglio pontificio. Brescia è stata due volte visitata, invece, da Papa Benedetto XVI, che restò poi molto legato alla città e alla provincia.