Da Masterchef alle Tre Gazzelle. La storia (nei piatti) di Kassandra

Le Tre Gazzelle apre un nuovo capitolo della sua prestigiosa storia con l’inaugurazione del Tre Gazzelle Bistrot, in via San Pietro all’Orto 7. “Tre Gazzelle Bistrot“ è nel cuore della tradizione milanese, ma con spirito nuovo. Il locale, due piani e piccolo dehors, è punto d’incontro perfetto tra la storicità del marchio Le Tre Gazzelle – punto di ritrovo per imprenditori, artisti e intellettuali – e la visione gastronomica innovativa di Kassandra Galindo Rodriguez, chef e protagonista del 13° MasterChef Italia. Con la gestione di Valentina Calacoci, Tre Gazzelle Bistrot rinnova il legame con il passato, proponendo un’offerta gastronomica moderna e ricercata, dove la tradizione milanese si fonde con la creatività culinaria.

La proposta culinaria di Kassandra, disponibile solo a cena da martedì a sabato, è un viaggio nei suoi ricordi: il menù degustazione, chiamato “Filogenesi”, è un racconto di evoluzione, dove ogni piatto ha una storia da raccontare. Il percorso inizia con un’entrée a sorpresa, proposta che la chef ha voluto mantenere misterioso, per stupire e affascinare fin dal primo assaggio. Questo piatto è il preludio di un’esperienza sensoriale che stimola tutti i sensi. Continuiamo il viaggio con il “Gazpacho, capasanta e cetriolo”, dedica speciale a sua madre: il gazpacho servito come una bevanda è arricchito dalla dolcezza della capasanta e da un gel di cetriolo, che richiama ricordi d’infanzia. “Cappellacci ripieni di ricotta di bufala al timo, tartare di manzo, fondo di carne e noci” combina semplicità e sapore, è ispirato ai gusti “romani“ del padre di Kassandra. La pasta fresca avvolge una ricotta di bufala delicata, la tartare di manzo aggiunge freschezza e contrasto, il tutto avvolto da un fondo di carne ricco e saporito che cuoce per ore, raggiungendo inedite profondità di gusto.

Il viaggio continua con il “Glacier 51 cbt e crema di topinambur”, omaggio allo chef Valerio Braschi che ha fatto scoprire a Kassandra questo pesce dal sapore delicato e dalla carne bianca candida. Il “Petto di piccione cbt con salsa ai mirtilli” e contorni, ideato per il suo ipotetico menù della finale di MasterChef, unisce la carne saporita del piccione a una salsa ai mirtilli che bilancia la dolcezza con una punta di acidità. Le patate, cotte in forno con burro ed erbe aromatiche creano un equilibrio perfetto tra terra e cielo. Il Pre-dessert è un gelato al bergamotto e pepe di Sichuan, il Dessert è una crema diplomatica aromatizzata alla vaniglia, accompagnata da frutti di bosco che omaggiano la Trentino di Kassandra e un crumble di mandorle leggermente salato.